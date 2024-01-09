Финальный областной этап проекта «Мини-футбол – в школу» пройдет под Псковом

Финальный областной этап общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» среди команд мальчиков и девочек 2012-2013 годов рождения состоится в спортивном комплексе в деревне Писковичи Псковского района 11-12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.
Участники соревнований среди мальчиков:
Группа «А»
- Социально-экономический лицей №21 (Псков),
- Стремуткинская средняя общеобразовательная школа (Псковский район, деревня Соловьи),
- Центр образования Опочецкого района,
- Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова.
Группа «Б»
- Средняя общеобразовательная школа №1 имени К. С. Заслонова (Невель),
- Дедовичская средняя школа №2 (Дедовичи),
- Средняя общеобразовательная школа №7 имени В. Н. Пушкарева (Остров),
- Гдовская средняя общеобразовательная школа.
Участники соревнований среди девочек:
- Дедовичская средняя школа №2 (Дедовичи),
- Куньинская средняя общеобразовательная школа,
- Средняя общеобразовательная школа №1 (Порхов),
- Бежаницкая средняя общеобразовательная школа,
- Центр образования «Псковский педагогический комплекс» (Псков).