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Спорт

Псковичи могут принять участие в первом в России Арктическом забеге

25.01.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Преодолеть суровый климат Арктики, поучаствовать в поиске волшебных кудесников и насладиться зимней набережной первого города-порта страны можно на Арктическом забеге, организованном сообществом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт зимнего забега «По следам кудесников» запланирован 17 февраля в 17.00 на площади Мира. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, на память у каждого участника забега останется уникальная медаль в виде алмаза.

Первый в России Арктический забег организуют региональное сообщество президентской платформы «Россия — страна возможностей», министерство спорта и федерация легкой атлетики Архангельской области.

«Символично, что старт нашим мероприятиям для сообщества в Архангельске мы даем спортивным забегом, это еще раз подчеркивает то, что участники сообщества „Россия — страна возможностей“ не только яркие, талантливые, активные в делах, но и в вопросах здорового образа жизни. В Год семьи мы особенно рады тому, что на забег зарегистрировались немало семей. Уверены, что такая форма совместного досуга понравится архангелогородцам и поможет заложить новые добрые традиции», — прокомментировал руководитель департамента регионального развития АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Кирксов.

В этом году забег называется «По следам кудесников», участники будут бежать от площади Мира до Успенской церкви на улице Логинова и обратно. Каждому выдадут набор участника: фонарик и на финише медаль. Организаторы предлагают четыре дистанции по уровням сложности — двадцать один километр («Айсберг»), десять километров («Льдина»), пять километров («Сугроб»), и для семей с детьми будет организована дистанция «Снежинка», которая составит всего один километр. На финише всех ждут снежные крепости, хоккей в валенках, полоса препятствий и фотозона.

«У каждого человека есть шанс попасть в приключение, которое, возможно, станет одним из самых ярких в его жизни. Именно таким мы задумывали этот забег. Причем участники могут сами выбрать свое личное приключение: кто-то может взять самую сложную дистанцию в 21,1 километр и преодолеть ее, победить себя, а кто-то может прийти всей семьей и с интересом искать кудесников на дистанции "Снежинка", погружаясь в культуру нашего города», — пояснил автор идеи Арктического забега, участник регионального сообщества платформы «Россия — страна возможностей» в Архангельской области Руслан Райманов.

Кудесники, в честь которых назван забег, появились на Набережной Северной Двины летом 2022 года. Первой на пересечении с улицей Свободы появилась фигурка мальчика с традиционной для Севера щепной птицей счастья, чуть позже — установили кудесника с алмазом в районе улицы Попова, который напоминает жителям и гостям города о крупнейшем в Европе месторождении имени М. В. Ломоносова. В октябре того же года напротив Гостиных Дворов стала красоваться единственная девочка в компании — Кудесница с узнаваемой северной свистулькой-птичкой. В 2023 году появились Кудесник-трескоед, а на Буяновую пристань прибыл Кудесник-купец.

«Сегодня в России реализуется национальный проект "Спорт — норма жизни" федерального проекта "Демография". Поэтому "Арктический забег" — это наглядный пример популяризации массового спорта и приобщения жителей Архангельской области к здоровому образу жизни. Участвовать в пробеге можно как лично, так и организованными группами, командами, спортивными коллективами и даже семьями. Тут в полной мере раскрывается принцип Олимпийского движения: "Главное не победа, а участие"! Все на старт!» — прокомментировал министр спорта Архангельской области Алексей Аксенов.

География участников впечатляет — Москва, Архангельская область, Мурманская, Вологодская, Ленинградская, Липецкая, Кемеровская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Свердловская, Тульская и Ярославская области, Республики Алтай и Карелия, Крым, Краснодарский край. В забеге примут участие известные деятели культуры, спортсмены, топ-менеджеры крупных предприятий, участники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Год назад я поставила перед собой цель пробежать 10 км и поучаствовать в забеге. Все мысли материальны, в социальной сети ВК я увидела пост, что в этом году будет проводиться Арктический забег, еще и в таком интересном формате, „По следам кудесника“. Особо значимо для меня было то, что он будет проходить в Архангельске, ведь я планировала туда поехать уже два года точно. Я решила, что две случайности быть не может, поэтому точно надо ехать и участвовать в забеге. Я уверена, что смогу пробежать, несмотря на холодную погоду, а также, конечно, хочу зарядиться невероятной атмосферой от других участников, найти новых знакомых и даже друзей», — рассказала победительница проекта «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Самары Татьяна Старостина.

Во время праздника будут проводиться розыгрыши призов, большая разминка, бои джедаев, историческое фехтование, выступления музыкальных команд, имена которых организаторы пока не раскрывают, но обещают адреналин и заряд на весь следующий год.

Напомним, что в Архангельске также находится музей деревянного зодчества под открытым небом Малые Корелы, где можно поучаствовать в зимних забавах и узнать, какой была северная деревня в XVIII — XX веках. Также зимой есть уникальная возможность пройтись по ледовой переправе на ближайший остров Кего и посмотреть город с реки, или побывать на еще одном поморском острове — Пустоши, родине лоцманов.

Теги: #спорт #забег
Источник: Псковская Лента Новостей
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