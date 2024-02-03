Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с бронзовым призером чемпионата Белоруссии

Футбольный клуб «Луки-Энергия» 10 февраля сыграет с белорусской командой «Торпедо-БелАЗ». Игра пройдет в Витебске, где соперник проводит тренировочный сбор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукском футбольном клубе.

Фото предоставлено ФК «Луки-Энергия»

Вторым спарринг-партнёром «Луки-Энергии» станет футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ». Ранее великолучанам не довелось встречаться с торпедовцами. Этот соперник станет седьмым белорусским спарринг-партнёром в истории «Луки-Энергии».

«Торпедо-БелАЗ» – бронзовый призёр чемпионата Республики Беларусь из города Жодино с населением в 64 тысячи человек, расположенном в 54 километрах от столицы республики.

Команда основана в 1961 году на Белорусском автомобильном заводе под названием «Ракета». Первым тренером команды стал Ф. Бутько. В 1967 году она стала именоваться «Автозаводец». Название «Торпедо» субботний соперник великолучан получил в 1969 году, а в 1989 году сменил его на «БелАЗ».

В 1993 году команда вновь раз стала называться «Торпедо». Нынешнее имя «Торпедо-БелАЗ» автозаводцы носят с 2011 года.

В советский период команда участник чемпионата и Кубка Белорусской ССР, а также Кубка СССР среди КФК. C 1992 года – участник чемпионата Республики Беларусь.

Торпедовцы 4 раза становились чемпионами республики, дважды – серебряными призёрами и дважды – бронзовыми. Восемь раз становились обладателями Кубка республики. Дважды выигрывали бронзу чемпионата Белоруссии и дважды Кубок.

Нынешние автозаводцы участники Еврокубков. В Лиге Европы провели десять матчей, одержав в них четыре победы, трижды сыграв вничью и трижды проиграв. Ещё четыре матча торпедовцы провели в рамках Лиги конференций. Один матч они завершили вничью и три проиграли.