Спорт

Старт гонки «Лыжня России» состоялся в Великих Луках

Соревнования по лыжному спорту «Лыжня России» провели в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«"Великолукская лыжня -2024" состоялась! - написал Николай Козловский. - Проведение такой большой акции стало хорошей традицией. Воля к победе, целеустремленность, мужество и упорство - это то, что объединяет любителей спорта и людей труда!»

В мероприятии, по данным регистрации, приняли участие свыше 250 человек, это спортсмены из Великих Лук, Себежа, Невеля, Андреаполя и Торопца.

Напомним, старты массовой гонки 42-х всероссийских соревнований «Лыжня России» в Псковской области 10 февраля также прошли на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. По данным регистрации, к акции присоединились свыше тысячи человек. Мероприятие прошло в поддержку большого семейного проекта «Всей семьей» — он запущен в преддверии Года семьи в России, инициированного президентом Владимиром Путиным.