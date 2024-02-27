Спорт

Игроки ФК «Псков» провели урок футбола для третьеклассников псковского лицея №10

Игроки футбольного клуба «Псков» 2007 года рождения Давид Шаинидзе, Артем Стрельцов, Егор Шатаилов, выступавшие в прошедшем сезоне в ЮФЛ Северо-Запад-2, посетили псковский лицей экономики и основ предпринимательства № 10 и провели урок футбола для учеников 3-го класса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фотографии: Андрей Лупанов

На уроке футбола участвовали 28 учеников, а ещё около 60 учеников заняли места в зале на импровизированных трибунах.

«Занятие проходило для всех в хорошем настроении. Мальчишки и девчонки старательно выполняли каждое упражнение с мячом. После ознакомления с техническими элементами состоялся футбольный матч, в котором ребята искренне радовались каждому забитому голу», - отметил Андрей Лупанов.