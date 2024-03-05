Спорт

Команда «Интер» из Пскова выступит на чемпионате СЗФО по футзалу

Команда «Интер» (Псков) выступит на чемпионате Северо-Западного федерального округа по футзалу. Об этом сообщили в федерации футбола Псковской области.

Соревнования состоятся с 18 по 22 марта в Великом Новгороде, участие в них примут 9 команд из 8 регионов СЗФО.

В группу «А» войдут команды САФУ (Архангельск), «Альянс» (Мончегорск), «Лодейное Поле» (Ленинградская область), «Альянс» (Петрозаводск) и «НПК-Групп» (Санкт-Петербург).

В группе «Б» сыграют: «Интер» (Псков), «Армида» (Архангельск), «Новгородский водоканал» (Великий Новгород) и «Демиург-Метро Недвижимость» (Ярославль).

Впервые псковичи выйдут на поле 18 марта и сыграют против архангельской команды «Армида». Затем, 20 марта, псковичи проведут матч со спортсменами из Ярославля, пишет «МК в Пскове».

Полуфинальные игры запланированы на 21 марта, финал - 22 марта.