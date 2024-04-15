Спорт

На основном круге Псковского марафона Мехуборка будут три «точки поддержки»

На основном круге Псковского марафона Мехуборка будут три «точки поддержки». Об этом сообщил организатор мероприятия Александр Кузьмин на пресс-конференции в манеже стадиона «Машиностроитель», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Точки поддержки» - это новшество нашего старта. В прошлом году "5 верст" изъявили желание и сделали точку поддержки. В этом году мы сделали все официально», - рассказал Александр Кузьмин.

По его словам, организаторами забега согласовано размещение на маршруте трех «точек поддержки». «Первая — от команды PPO SPORT, - вторая - клуб "5 верст" и третья - "Негативные люди". Они будут поддерживать участников дистанции и максимально гнать вперед. Теперь на "десятке" не заскучаешь», - отметил организатор.

20 апреля, в преддверии главного соревновательного дня Псковского марафона Мехуборка, команда организаторов подготовила большую спортивно-развлекательную программу. Спортивный праздник начался с беговой экскурсии с Александром Кузьминым и Русланом Хорошиловым. Также организаторы представили маршруты, официальных пейсмейкеров забега и элитных спортсменов дистанций 42.2 км и 21.1 км. Завершился день экскурсией по Псковскому кремлю с гидом Анной Холмовой.