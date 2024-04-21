Спорт

Организаторы Псковского марафона Мехуборка: На безопасности нельзя экономить

При проведении массовых спортивных мероприятий на безопасности нельзя экономить. Такое мнение высказали организаторы Псковского марафона Мехуборка Артур Екабсон и Александр Кузьмин на брифинге, посвященном итогам мероприятия, в пресс-центре ПЛН.

По словам Артура Екабсона, на трассе много лет стоят не только обычные волонтеры, но и волонтеры-медики, это студенты медицинского факультета. «Обеспечивали безопасность здоровья участников три бригады "скорой помощи", одна из них — оборудованный реанимобиль», - рассказал он.

«Мы даем пример другим городам — на чем нельзя экономить», - добавил Александр Кузьмин. По его словам, организаторы других мероприятий нередко их спрашивают, зачем на марафоне дежурят три машины скорой помощи: «Нам говорят: "Вы сейчас денег отдадите, а ничего не произойдет". А если произойдет?».

Александр Кузьмин отметил, что также уделяется внимание расстановке машин скорой помощи с учетом трассы.

Организаторы мероприятия сообщили, что «ни во время подготовки, ни за время проведения марафона ничего экстраординарного не произошло». Сюрпризы преподносила только погода. «ЭКСПО было организовано в легкоатлетическом манеже, а стартовый городок был на стадионе. Нам приходилось курсировать между помещением и стадионом. И была пара удивительных моментов за время проведения марафона. Выходишь из помещения — снег, заходишь в манеж и снова выходишь через несколько часов — ливень, потом — туман. И последнее воспоминание нашей команды — выходим из манежа: ясное небо, луна светит», - рассказал Артур Екабсон.