Спорт

Почти на всех дистанциях марафона Мехуборка были участники старше 70 лет

Псковский марафон Мехуборка — праздник спорта для всех возрастов. Как рассказали организаторы мероприятия, на забег регистрируются как дети, так и участники старше 60, 70 лет. Итоги марафона подвели в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН.

«Самые молодые участники Псковского марафона Мехуборка — дети 2022 года рождения», - пояснил директор марафона Александр Кузьмин.

Что касается возрастных участников, то они есть на дистанциях 5 км, 10 км, 21 км и даже 42 км. «У нас есть группа 70+, и она была практически на всех дистанциях. Это взрослые мужчины, которые прекрасно выглядят», - сказал Александр Кузьмин.