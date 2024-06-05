Спорт

«Мечта» из Калининграда стала первой на фестивале «Локобол-2024-РЖД» в Пскове

Межрегиональный этап XVIII международного фестиваля «Локобол-2024-РЖД» прошел на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фотографии: Андрей Лупанов

На станции «Серебряный маршрут» путевку в Суперфинал разыграли восемь команд мальчиков 2012 года рождения (победители региональных турниров).

В итоге первое место и путевку в Суперфинал завоевала «Мечта» из Калининграда. «Локомотиву» из Санкт-Петербурга достались «серебреные» награды, а «бронзовые» - команде ГСШ из Гагарина Смоленской области.

«Экспресс» (Великие Луки), который представлял Псковскую область, занял седьмое место.

Все игроки и тренеры получили футболки фестиваля «Локобол – 2024 – РЖД» и специальные подарки от ФК «Локомотив».

В торжественной церемонии награждения принимал участие президент Псковской областной Федерация футбола Александр Коновалов.

В рамках турнира тренер академии ФК «Локомотив» Дмитрий Горьков проводил мастер-класс для участников соревнований в Пскове.

Генеральным спонсором фестиваля «Локобол – РЖД» является ОАО «РЖД». Организаторами выступают РФСО «Локомотив», РФС, ДФЛ имени В. Горлова и ФК «Локомотив». Официальный спонсор – банк ВТБ (ПАО). Информационную поддержку оказывает «Советский спорт». В 2024 году фестиваль посвящен Году семьи в РФ и 50-летию Байкало-Амурской магистрали.