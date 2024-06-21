Спорт

Бесплатное занятие йогой под живые инструменты проведут на фестивале «Виноград» в Пскове

Йога под живые инструменты пройдет для посетителей фестиваля «Виноград» в Пскове в эти выходные, 22 и 23 июня, в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Тренировки подойдут как для начинающих, так и для продолжающих практиковать, длительность составит около 70 минут.

«Само участие бесплатное, необходимо надеть удобную одежду и взять с собой коврик», - рассказали организаторы.

Йога пройдет на локации фестиваля «Дон» - территории ледового катка в Финском парке. Тренировку проведет инструктор Виктория Фролова, музыку Хэндпана и этнических инструментов обеспечит Мария Анисимова.

Напомним, ярмарка будет проходить с 21 по 30 июня.

Ознакомиться с программой на каждый день и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.