Спорт

С нового учебного года к проекту «Футбол в школе» присоединятся восемь школ Псковской области

В 2023-2024 учебном году в Псковской области участниками Всероссийского проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе» стали 22 общеобразовательные организации (каждая из школ получила от РФС методическую поддержку и набор спортивного инвентаря: футбольные мячи, насосы, манишки, фишки, конусы, сумки, бумажник судьи с карточками, рубашки для педагогов). С сентября 2024 года проект расширится в Псковской области еще на 8 школ, сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото: «Футбол в школе»

С сентября 2023 года по май 2024 года в школах проходил учебно-тренировочный процесс, все учителя проекта прошли дистанционное обучение. Было проведено несколько мастер-классов при поддержке ФК «Псков» и областной федерации футбола. Дети участвовали в соревнованиях школьного и регионального уровней.

Красивым завершением реализации проекта в текущем учебном году стало проведение финальных соревнований «Школьной футбольной лиги» в рамках Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Турнир «Школьная футбольная лига» был проведён 27 и 29 мая при содействии комитета по спорту Псковской области и областной федерации футбола.