Спорт

Псковичи в составе сборной ФСИН сыграли в международном турнире по мини-футболу

Сотрудники псковского УФСИН вошли в состав сборной команды ФСИН России на Международном турнире по мини-футболу среди силовых структур памяти Льва Яшина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В Перми на стадионе «Звезда» завершился IV Международный турнир по мини-футболу среди силовых структур, посвященный памяти легендарного советского футболиста Льва Яшина. Организаторами мероприятия выступили ФСИН России и Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Псковичи Артем Лаврентьев, Александр Васильев и Кирилл Рудаков вошли в состав сборной ЦФО ФСИН России и в течение трех дней боролись на пермской земле за звание лучших футболистов.

Всего в турнире принимало участие 20 команд-представителей пенитенциарной системы и правоохранительных органов России, а также сборных команд Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Беларуси. На групповом этапе сборная ЦФО ФСИН России обыграла с крупным счетом 7:0 команду Пермского военного института Росгвардии, затем уступила сборной команде Главного управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан со счетом 2:3. В борьбе за 5 место обошла команду Динамо МВД Республики Таджикистан со счетом 5:2 и заняла итоговое 5 место.

Добавим, представитель УФСИН России по Псковской области Артем Лаврентьев выступил капитаном сборной команды ЦФО ФСИН России, в которую, помимо псковичей, также вошли спортсмены из Брянска, Владимира, Москвы, Липецка. Все трое спортсменов из Пскова отметились на прошедшем турнире забитыми голами.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко, первый заместитель председателя организации «Динамо» №32 ФСИН России Юрий Чуприна, заместитель председателя общества «Динамо» Николай Толстых, руководители силовых структур, спонсоры и партнеры мероприятия, а также приглашенные почетные гости. Победителям турнира вручили заслуженные кубки, медали и грамоты.