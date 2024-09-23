Спорт

Отправиться на работу на велосипеде 27 сентября призывают псковичей

Жители Пскова в рамках акции «На работу на велосипеде» 27 сентября смогут отправиться на работу или учёбу на велосипеде или самокате и получить приятные бонусы и подарки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Каждый участник акции, который посетит «энергетические точки», сможет получить фирменные наклейки, значки, номерки на транспорт и энергетические батончики. Кроме того, партнёры, при выполнении дополнительных условий, предоставят свои бонусы виде бесплатного кофе, кусочка пиццы или скидок на продукцию. Традиционно в день акции на точке организаторов у центральной аптеки будут находиться и сотрудники Госавтоинспекции, которые напомнят велосипедистам и водителям СИМ важность соблюдения ПДД.

Подробнее о партнёрах акции можно узнать в группе ВКонтакте и на сайте мероприятия.

Напомним, организатором акции является Псковский городской молодёжный центр.