Спорт

Олимпийские чемпионы поделились с псковскими школьниками историями успеха

Делегация именитых российских спортсменов посетила Псков в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В составе группы — трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, рекордсменка мира и Олимпийских игр Татьяна Казанкина; советская легкоатлетка, трехкратная рекордсменка мира в беге на 400 м с барьерами, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Игр доброй воли Марина Степанова; велогонщик, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и кубка Европы Александр Краснов.

Спортсмены провели для учащихся Многопрофильного правового лицея №8 олимпийский урок. На мероприятии спортсмены поделились интересными историями из своей жизни, а также рассказали о возможностях и тонкостях спортивной карьеры. Чемпионы также ответили на вопрос, почему в жизни они сделали ставку на спорт.

На стадионе «Машиностроитель» именитые спортсмены провели мастер-классы для молодых коллег. В ходе занятий чемпионы раскрыли некоторые секреты успеха, рассказали, как справится с волнением и предотвратить травмирование во время тренировок и выступлений.

«Мы достаточно открыто, по-доброму беседовали с ребятами. Они видят, что мы такие же, как они. И если выполнять задания, быть дисциплинированным, то можно, совмещая учебу и спорт, достичь высоких результатов», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина.

«Мы увидели настоящих легенд, которые рассказали реальные истории достижения успеха в спорте и дали нам огромную мотивацию для дальнейших занятий спортом», — поделились ребята после открытой тренировки с чемпионами.

Цель всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту «России» заключается в духовной поддержке старшего поколения, воспитании и мотивации детей и молодежи, развитии регионального массового детского спорта.