Спорт

Сотрудники регионального УФСИН в составе команды ФК «Псков» стали чемпионами Псковской области по футболу

Чемпионат Псковской области по футболу среди мужских команд прошел в областной столице на стадионе «Машиностроитель» в формате 8х8 с 27 по 28 сентября. В состав команды футбольного клуба «Псков» - победителя регионального чемпионата вошли сотрудники уголовно-исполнительной системы: Артём Лаврентьев (аппарат управления), Кирилл Рудаков (отдел по конвоированию), Александр Васильев (СИЗО-1). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Всего в мероприятии приняли участие 8 команд из Псковской области. Согласно правилам, все они были разделены на две группы, игры в которых прошли в один круг. Две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал турнира. Далее состоялись финальные матчи, один из которых – за место на бронзовой ступени пьедестала почета, другой – за «золото».

На групповом этапе команда ФК «Псков» в своей группе три раза одержала победу над соперниками. Так, выигрышем закончилась игра с «Себежем» со счетом 7:0, со «Стартом» (г. Пыталово) - 4:0. Лишь команде «Синие Стрелы» удалось забить гол в ворота противника. Эта спортивная встреча завершилась со счетом 3:1. В полуфинале «Псков» обыграл футболистов из Великих Лук (2:0), а в финале выиграл в серии пенальти у псковской команды «Интер» и в итоге стал чемпионом Псковской области по футболу в формате 8х8.

Добавим, победа в областном чемпионате обеспечила команде футбольного клуба «Псков» с участием сотрудников УФСИН России по Псковской области путевку на финальную стадию чемпионата России, которая в ближайшее время пройдет в городе Сочи.