Спорт

Старт хоккейного чемпионата Псковской области может быть перенесен из-за проблем со льдом

Начало чемпионата Псковской области по хоккею запланировано на 12 октября, однако дата может быть перенесена из-за проблем с подготовкой льда на ледовой арене. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН сообщил глава федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников.





Игорь Бортников отметил, что только после возобновления работы компрессора руководство будет смотреть, стоит ли сдвигать чемпионат области по хоккею или нет, но пока что дата остается прежней.

«По графику чемпионат стартует с 12-го числа, но все зависит от того, как запустят лед. Возможно, будет сдвиг на неделю», - рассказал Игорь Бортников.

Такого же мнения придерживается и директор ледового дворца Артур Акавов.

«12 октября пока еще под вопросом. Если мы своими силами сможем охладить плиту, мы бы эту игру провели. Но оборудование может не выдержать», - отметил Артур Акавов.

По словам главы федерации хоккея, в связи с обстоятельствами, некоторые спортсмены ездят тренироваться в другие регионы. Даже после возобновления работы катка, спортсменам потребуется какое-то время для тренировок.

«По-хорошему нужно все равно какое-то время для спортсменов для разогрева. Потому что в сырую начинать чемпионат сложно для команды. Имею в виду, что после перерыва", - сказал Игорь Бортников.