Спорт

В Ледовом дворце в Пскове временно закрыта арена из-за поломки компрессора

В Ледовом дворце города Пскова произошла поломка компрессора. На текущий момент идут работы по его возобновлению. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН сообщил директора Ледового дворца Пскова Артур Акавов.

«Мы запустили процедуру закупки. Пока работает только наше старое оборудование, старый компрессор. Мы пытаемся его реанимировать, чтобы хотя бы потом нагнать время. То есть у нас один компрессор, который сломался, снят. Второй, который, по сути, уже восстановить нельзя будет, на последнем издыхании работает. Мы за счет него хотя бы пока пытаемся охладить плиту. Ремонтные работы можно будет делать поочередно. Сначала одну сторону, потом другую», - рассказал Артур Акавов.



По его словам, ремонтные работы не помешают проведению спортивных мероприятий на ледовой арене.



«В отремонтированном виде ледовая арена будет. А то, что мы сейчас пытаемся охладить лёд, чтобы не подвести чемпионат области, то это уже, грубо говоря, мы своими силами пытаемся что-то реанимировать», - рассказал директор Ледового дворца.



Артур Акавов также добавил, что ледовая арена будет отремонтирована в любом случае, но если старый компрессор не выдержит, то ремонтные работы придется проводить поочередно.