Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Чехов в гостях у Гельдта
Объекты агротуризма
Фермерство по любви
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
Первый урожай черной смородины
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
 
 
 
ещё Спорт 30.09.2024 16:420 «Железные люди»: Президент псковской федерации атлетизма Игорь Цветков о своем пути в мире силового спорта. ВИДЕО 05.10.2024 12:000 В Ледовом дворце в Пскове временно закрыта арена из-за поломки компрессора 05.10.2024 11:590 Старт хоккейного чемпионата Псковской области может быть перенесен из-за проблем со льдом 05.10.2024 11:000 Городской чемпионат Пскова по классическим шахматам стартует 10 октября 04.10.2024 15:480 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу проведут среди ветеранов в Пскове 04.10.2024 15:170 В Невеле состоится первенство по мини-футболу в честь годовщины освобождения города
 
 
 
Самое популярное 30.09.2024 17:494 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 02.10.2024 09:4510 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск 28.09.2024 15:014 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024». ФОТОРЕПОРТАЖ 03.10.2024 11:311 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024 15:4816 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

В Ледовом дворце в Пскове временно закрыта арена из-за поломки компрессора

05.10.2024 12:00|ПсковКомментариев: 0

В Ледовом дворце города Пскова произошла поломка компрессора. На текущий момент идут работы по его возобновлению. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН сообщил директора Ледового дворца Пскова Артур Акавов.

«Мы запустили процедуру закупки. Пока работает только наше старое оборудование, старый компрессор. Мы пытаемся его реанимировать, чтобы хотя бы потом нагнать время. То есть у нас один компрессор, который сломался, снят. Второй, который, по сути, уже восстановить нельзя будет, на последнем издыхании работает. Мы за счет него хотя бы пока пытаемся охладить плиту. Ремонтные работы можно будет делать поочередно. Сначала одну сторону, потом другую», - рассказал Артур Акавов.

По его словам, ремонтные работы не помешают проведению спортивных мероприятий на ледовой арене.

«В отремонтированном виде ледовая арена будет. А то, что мы сейчас пытаемся охладить лёд, чтобы не подвести чемпионат области, то это уже, грубо говоря, мы своими силами пытаемся что-то реанимировать», - рассказал директор Ледового дворца.

Артур Акавов также добавил, что ледовая арена будет отремонтирована в любом случае, но если старый компрессор не выдержит, то ремонтные работы придется проводить поочередно.

Теги: #ледовый дворец
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 313 человек
05.10.2024, 12:300 Мошенники обманом получили доступ к аккаунтам «Госуслуг» псковичей 05.10.2024, 12:100 Александр Котов: Результаты труда учителя видны в успехах учеников 05.10.2024, 12:000 В Ледовом дворце в Пскове временно закрыта арена из-за поломки компрессора 05.10.2024, 11:590 Старт хоккейного чемпионата Псковской области может быть перенесен из-за проблем со льдом
05.10.2024, 11:400 Псковский музей-заповедник поздравляет учителей и приглашает на бесплатное посещение выставки 05.10.2024, 11:200 Общая техническая готовность псковского экотехнопарка составляет 39% 05.10.2024, 11:000 Городской чемпионат Пскова по классическим шахматам стартует 10 октября 05.10.2024, 10:400 В Куньинском районе началась газификация деревни Ущицы
05.10.2024, 10:200 Круглый стол по мерам господдержки СМСП и самозанятых граждан пройдет в Острове 05.10.2024, 10:000 Сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник 05.10.2024, 09:550 Шкафной пункт редуцирования газа не подлежит восстановлению в результате ДТП в Пскове 05.10.2024, 09:400 Почти 7 миллионов свежих цветов поступило ко Дню учителя в Псковскую область
05.10.2024, 09:201 Всемирный день учителя отмечают 5 октября 05.10.2024, 09:000 Ярмарки пройдут в трех муниципалитетах Псковской области 5 и 6 октября 04.10.2024, 22:000 Пропавшего в 2019 году великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области 04.10.2024, 21:500 Жительницу Опочки подозревают в фиктивной регистрации граждан Киргизии
04.10.2024, 21:400 Большинство педагогов хотят работать после выхода на пенсию — опрос 04.10.2024, 21:280 После ухода детей из семьи родители знакомятся заново - психолог 04.10.2024, 21:200 Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» пройдет в Пскове 04.10.2024, 21:110 Вечер памяти Геннадия Кононова состоится в библиотеке Курбатова
04.10.2024, 21:000 В Минтрансе РФ объяснили невозможность скорого появления Wi-Fi в самолетах 04.10.2024, 20:540 Движение не из своей полосы стало причиной ДТП в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной 04.10.2024, 20:500 Амбулаторную помощь в комфортных условиях будут получать жители деревни Писковичи благодаря нацпроекту 04.10.2024, 20:420 Свинцовую пломбу со знаком Рюриковичей и набор для древнерусской игры в бабки обнаружили археологи на улице Кузнецкой в Пскове
04.10.2024, 20:300 Совместный концерт Псковского и Новгородского колледжей искусств состоится 8 октября 04.10.2024, 20:200 Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере спорта и патриотизма подписали в Псковской области 04.10.2024, 20:080 Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года 04.10.2024, 20:000 Преподаватели словесности оказались самыми любимыми учителями псковичей — опрос
04.10.2024, 19:410 Две машины столкнулись в Пскове на Октябрьской площади 04.10.2024, 19:310 Детский фонд возобновил приём и оказание вещевой помощи по новому адресу 04.10.2024, 19:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 октября 04.10.2024, 19:020 Кабмин учредил пять именных стипендий для будущих педагогов
04.10.2024, 18:400 Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла на 2,2% за 9 месяцев 04.10.2024, 18:260 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране 04.10.2024, 18:200 Минобороны будет чипировать служебных собак 04.10.2024, 18:000 «Семейные ценности»: Секреты счастливого брака. ВИДЕО
04.10.2024, 17:460 Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году 04.10.2024, 17:320 Великолукского слесаря наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 04.10.2024, 17:000 «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди. ВИДЕО 04.10.2024, 16:500 У детей должно быть больше обязанностей чем прав - психолог
04.10.2024, 16:380 Жители Пскова стали чаще учиться онлайн 04.10.2024, 16:320 ДТП на улице Чудской в Пскове собрало пять автомобилей 04.10.2024, 16:250 Фестиваль «Довмонт Псковский» и праздник «Воевода Шуйский» пройдут в 2025 году 04.10.2024, 16:120 Умерла мультипликатор «Дюймовочки» Восканьянц
04.10.2024, 15:570 Психолог Оксана Истомина: Идеальная семья — это утопия 04.10.2024, 15:522 Администрация Пскова обратилась в суд с иском о демонтаже ларька «Бизон» 04.10.2024, 15:480 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу проведут среди ветеранов в Пскове 04.10.2024, 15:440 В Псковском кремле обнаружена ранее неизвестная шахта в главной звоннице
04.10.2024, 15:410 Комета «Цзыцзиньшань» скоро станет видна в Псковской области 04.10.2024, 15:170 В Невеле состоится первенство по мини-футболу в честь годовщины освобождения города 04.10.2024, 15:140 ДТП затрудняет движение на улице Коммунальной в Пскове 04.10.2024, 15:060 Два вездехода «Тингер» пополнили автопарк псковского противопожарного лесного центра
04.10.2024, 15:020 Преображенский собор Мирожского монастыря могут начать реставрировать в 2026 году 04.10.2024, 14:460 Премьера арт-экскурсии «Псковский летописец» пройдёт в «Михайловском»  04.10.2024, 14:450 Покров день отметят в Псковском музее 04.10.2024, 14:250 «Изборские истории»: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране
04.10.2024, 14:230 Яркие северные сияния могут произойти в Псковской области в ближайшие дни 04.10.2024, 14:010 Ярмарка мастеров состоится в псковском «Акваполисе» 5 октября 04.10.2024, 13:520 Андрей Михайлов: Под уголовную статью нанесение граффити не подведут, но повысить штрафы нужно 04.10.2024, 13:420 Псковская соцзащита договорилась развивать межрегиональные связи с Мурманском
04.10.2024, 13:340 Эксперт рассказал, как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников 04.10.2024, 13:300 По направлениям от облздрава в университете имени Мечникова учатся 33 псковича 04.10.2024, 13:230 Музыкальные сервисы РФ начали маркировать исполнителей-иноагентов 04.10.2024, 13:180 Псковским сотрудникам МЧС вручили специальные звания ко Дню гражданской обороны
04.10.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Секреты счастливого брака 04.10.2024, 12:500 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 5 октября 04.10.2024, 12:430 Псковича задержали за кражу продуктов 04.10.2024, 12:410 Стихийная свалка образовалась в Псковском районе
04.10.2024, 12:210 Смартфон для псковских пенсионеров: как подобрать правильный гаджет 04.10.2024, 12:160 Реставрацию Стефановской церкви Мирожского монастыря хотят закончить к ноябрю 2025 года 04.10.2024, 12:100 Движение ограничат на двух улицах Пскова из-за строительства инженерных сетей 04.10.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди
04.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 октября 04.10.2024, 12:000 Глава Роспотребнадзора исключила возможность распространения лихорадки Марбург в РФ 04.10.2024, 11:530 Псковичка украла из магазина товары на 20 тысяч рублей и попалась росгвардейцам 04.10.2024, 11:500 «Семейные ценности»: Секреты счастливого брака
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru