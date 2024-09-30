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Спорт

104-летний житель Кабардино-Балкарии установил мировой рекорд полета на мотопараплане

05.10.2024 18:35|ПсковКомментариев: 0

В Кабардино-Балкарии 104-летний Аслан Габоев из села Нижний Чегем установил мировой рекорд, став самым возрастным пассажиром мотопараплана. Он поднялся в небо на высоту более 2 тысяч метров вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным. Полет состоялся на парадроме «Флайчегем» и продлился 20 минут, хотя изначально планировался всего на 5.

Организаторы мероприятия отметили, что рекорд был официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. По словам одного из организаторов, Анастасии Сидоренко,Аслан Габоев чувствует себя прекрасно и очень рад, что стал участником такого события. В Книге рекордов теперь появилась новая запись — «наибольший возраст пассажира мотопараплана в мире», пишет ТАСС.

Аслан Габоев сам проявил инициативу полететь на мотопараплане. Идею поддержал профессиональный спортсмен Игорь Потапкин - двукратный чемпион мира по мотопарапланерному спорту, мастер спорта международного класса. Для Потапкина это уже третий мировой рекорд.

После рекордного полета на территории парадрома «Флайчегем» был открыт первый этноотель «Башня», а также состоялся праздничный концерт в честь этого знаменательного события.

Теги: #мировой рекорд
Источник: Псковская Лента Новостей
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