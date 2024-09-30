Спорт

В Пскове стартует региональный чемпионат НХЛ

В субботу, 12 октября, в Пскове возьмет старт региональный чемпионат Ночной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/2025. В первом матче сойдутся чемпион и бронзовый призер прошлого сезона дивизиона «50+» «Плесков» и «Звезда». Начало матча в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации хоккея.

Календарь игр 12 октября — 13 октября.

12 октября (суббота).

19:00. «Плесков» — «Звезда» (НХЛ, 50+).

20:15. «Красный город» — «Барсы» (НХЛ, 40+).

13 октября (воскресенье).

17:00. «Гвардия ВДВ» — «Беркут» (НХЛ, 50+).

18:30. «Аванта-Псков» — «Родина» (НХЛ, 40+).

В этом сезоне в Псковской области сыграют 14 команд в двух дивизионах «Любитель 40+» и «Любитель 50+», отметили в федерации хоккея. Состав дивизиона «Любитель 40+»: «Аванта-Псков», «Красный город», «Евро-Керамика», «Чайка (Великие Луки), «Родина», «Гвардия» и «Барсы». Состав дивизиона «Любитель 50+»: «Плесков», «Беркут», «Звезда», «Родина 50+», «Гвардия ВДВ», «Красногородск» и «Красное Знамя» (Великие Луки).