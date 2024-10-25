Общество

Делегация Совфеда посетит Псковскую область в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор»

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации приедет в Псковскую область в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Возглавит делегацию сенаторов заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. С 29 октября по 1 ноября представители верхней палаты парламента посетят не только Псковскую область, но и Тверскую, Новгородскую, Смоленскую области.

В проекте участвуют члены комитета Совета Федерации по социальной политике и сенаторы от регионов: Сергей Горняков, Наталья Косихина, Юлия Лазуткина, Дарья Лантратова, Иван Новиков, Андрей Чернышев, а также заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.

Члены делегации посетят учреждения здравоохранения и спортивные объекты, обсудят вопросы оказания медицинской помощи, меры, необходимые для обновления медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях. Особое внимание будет уделено поддержке участников СВО и членов их семей.

В рамках соглашения о взаимодействии Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации с Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева в Пскове врачи Центра имени А. Н. Бакулева проведут консультации пациентов Псковской областной больницы, чтобы выявить и при необходимости направить их на хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов на бюджетной основе.