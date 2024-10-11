Спорт

Команда клуба Nordman принимает участие в турнире по настольному теннису в Петербурге

Команда клуба Nordman принимает участие в IX турнире по настольному теннису в Санкт-Петербурге. Турнир посвящен памяти Александра Пуйто, который являлся вице-президентом федерации настольного тенниса и судьей международной категории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Фото: Юрий Сорокин /«ВКонтакте»

В составе команды два играющих тренера - Степан Бутырко и Вадим Барышников, а также спортсмены: Андрей Чугаев, Рустам Рузиев, Анастасия Ильина и Алеся Голубович. Вместе с ними и ветераны клуба - Виталий Шудегов и Александр Григорьев.

«Этот чемпионат является крайне важным. На данный момент это одно из самых крупных соревнований среди любителей и профессионалов по настольному теннису в нашей стране. За победу в течении двух дней будут бороться более 250 участников из 10 регионов России. Желаем нашей команде успешных игр!» - отметил Юрий Сорокин.