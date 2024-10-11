Спорт

Псковские каратисты привезут домой 15 медалей с соревнований в Петербурге

Кубок Санкт-Петербурга по Каратэ WKF состоялся 13 Октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной федерации каратэ города Пскова.

Фото: Спортивная федерация каратэ города Пскова

Псковскую команду представляли 17 спортсменов спортивной федерации каратэ города Пскова. Результаты выступлений:

Волин Давид 8-9 лет (ката) - 1 место

Ревазян Лиана 8-9 лет (ката) - 2 место / 2 место (кумите)

Ведерников Максим 8-9 лет (кумите) - 3 место

Кугут Василиса 8-9 лет (ката) - 3 место

Семенов Иван 10-11 лет (кумите) - 3 место

Постобаев Григорий 10-11 лет (кумите) - 1 место

Кугут Кирилл 10-11 лет (кумите) - 2 место

Курасов Дмитрий 12-13 лет (ката) - 3 место

Иванов Александр 12-13 лет (ката) - 1 место

Слюсар Вадим 12-13 лет (кумите) - 2 место

Буравлев Алексей 12-13 лет (кумите) - 1 место

Титов Артём 12-13 лет (кумите) - 3 место

Силищев Матвей 14-15 лет (кумите) - 3 место

Ворсюченко Алиса 14 - 15 лет (кумите) - 1 место

«Кубок Санкт-Петербурга - один из этапов подготовки наших спортсменов к соревнованиям более высокого уровня. Уже на следующей неделе наши спортсмены выступят на международных соревнованиях Belsrus Open в Минске (Республика Беларусь). Далее в календарном плане запланированы выезды на всероссийские, межрегиональные и другие соревнования. Ребята показали себя очень достойно в начале сезона», - отметил председатель спортивной федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.