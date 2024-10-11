Псковские каратисты привезут домой 15 медалей с соревнований в Петербурге

Кубок Санкт-Петербурга по Каратэ WKF состоялся 13 Октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной федерации каратэ города Пскова.
Фото: Спортивная федерация каратэ города Пскова
Псковскую команду представляли 17 спортсменов спортивной федерации каратэ города Пскова. Результаты выступлений:
«Кубок Санкт-Петербурга - один из этапов подготовки наших спортсменов к соревнованиям более высокого уровня. Уже на следующей неделе наши спортсмены выступят на международных соревнованиях Belsrus Open в Минске (Республика Беларусь). Далее в календарном плане запланированы выезды на всероссийские, межрегиональные и другие соревнования. Ребята показали себя очень достойно в начале сезона», - отметил председатель спортивной федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.