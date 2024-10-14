Спорт

Сотрудники МЧС по Псковской области приняли участие в чемпионате по бегу, преодолев дистанцию 10 километров

Специалисты псковского ведомства МЧС России приняли участие в 46-м областном чемпионате по бегу на шоссе “Порхов - Красуха” сегодня, 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Чемпионат, посвященный памяти жертв фашизма и Дню памяти жителей сожженных деревень, прошёл в Порховском районе. В состязании приняли участие 120 спортсменов, в числе которых были и сотрудники спасательной службу.

Ежов Игорь, Савичев Степан, Королев Владимир, Григорьев Александр, Дмитриев Андрей успешно преодолели дистанцию в десять километров, а Разгуляева Анастасия заняла второе место на дистанции пять километров.