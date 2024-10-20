Спорт

Футбольный клуб «Псков» выиграл у «Экспресса» и стал чемпионом области

Футбольный клуб «Псков» 20 октября выиграл у «Экспресса» (Великие Луки) и стал чемпионом Псковской области. Финальный этап чемпионата Псковской области по футболу «Финал четырёх» проходил с 18 по 20 октября на стадионе «Машиностроитель» в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФК «Псков».

Фото: ФК «Псков»

Игра между командами «Псков» и «Экспресс» завершилась со счетом 2:1. Голы забили Артём Савельев - 1:0, Павел Иванов - 1:1, Владимир Макеев - 2:1. Напомним, обе команды вышли напрямую в «Финал четырёх» благодаря занятым первым местам на групповом этапе.

В групповом этапе принимали участие 14 команд. Команды были разделены на две группы по семь в каждой.

Отметим, что ФК «Псков» одержал победы во всех матчах «Финала четырех».