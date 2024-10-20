Псковские гимнастки завоевали 26 медалей на региональных соревнованиях в Смоленске

Воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» завоевали 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых медалей на региональных соревнованиях по спортивной аэробике и фестивале танцевальной гимнастики «Смоленские узоры» 18 октября в Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.
Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»
Участие в фестивале приняли спортсмены из Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Калининградской, Тамбовской, Московской, Смоленской и Псковской областей.
Победители турнира в возрастной категории от 12 до 14 лет:
В возрастной категории от 9 до 11 лет:
Гимнастическая платформа от 6 до 8 лет: Полина Потапова, Дарина Мельник, Дарина Никитина, София Климова, Мария Алексеева, Дарья Жбанова.
В категории соло:
В фестивале танцевальной гимнастики «Смоленские узоры» в номинации танцевальная гимнастика 6-11 лет:
1 место – Вероника Мартынова, Виктория Мартынова, Татьяна Тебнева, Софья Левина, Вероника Громова, Дарья Меликидзе, Яна Колесникова, Мария Алексеева.
Детей к соревнованиям готовили тренеры-преподаватели высшей квалификационной категории Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.