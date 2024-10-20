Спорт

Псковские гимнастки завоевали 26 медалей на региональных соревнованиях в Смоленске

Воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» завоевали 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых медалей на региональных соревнованиях по спортивной аэробике и фестивале танцевальной гимнастики «Смоленские узоры» 18 октября в Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Участие в фестивале приняли спортсмены из Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Калининградской, Тамбовской, Московской, Смоленской и Псковской областей.

Победители турнира в возрастной категории от 12 до 14 лет:

Пара - Ляля Васильева-Тузюк, Никита Толочин.

Гимнастическая платформа - София Боголюбова, Анна Козлова, Александра Воробьева, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Милана Баринова.

Танцевальная гимнастика - Лилия Моногова, Ангелина Токарева, Никита Толочин, Татьяна Падучих, Алиса Остапенко, Лера Сухарева, Валерия Иванова, Мария Бобрышева.

В возрастной категории от 9 до 11 лет:

Гимнастическая платформа - Мария Колесникова, Ангелина Соловьева, Маргарита Цыганова, Маргарита Полякова, Анастасия Лапина.

Танцевальная гимнастика - Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Илона Кулиева, Александра Руденко, Алиса Боровик , Ульяна Мусатова, Виктория Яковлева.

Гимнастическая платформа от 6 до 8 лет: Полина Потапова, Дарина Мельник, Дарина Никитина, София Климова, Мария Алексеева, Дарья Жбанова.

В категории соло:

Тая Игошкина (2019 год рождения)

Софья Лукина (2016 год рождения)

Виктория Зайцева (2015 год рождения)

Илона Кулиева (2014 год рождения)

Александра Руденко (2013 год рождения)

Ангелин Токарева (12-14 лет)

Никита Толочин (12-14 лет)

В фестивале танцевальной гимнастики «Смоленские узоры» в номинации танцевальная гимнастика 6-11 лет:

1 место – Вероника Мартынова, Виктория Мартынова, Татьяна Тебнева, Софья Левина, Вероника Громова, Дарья Меликидзе, Яна Колесникова, Мария Алексеева.

Детей к соревнованиям готовили тренеры-преподаватели высшей квалификационной категории Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.