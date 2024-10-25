Спорт

Стали известны победители личного первого этапа Гран-при России по фигурному катанию

Стали известны победители личного зачёта среди мужчин и женщин первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске сегодня, 27 октября. Первое место среди мужчин завоевал Марк Кондратюк, а среди женщин в одиночном катании победу одержала Анна Фролова.

Бронзовый призер командного турнира на Олимпиаде-2022 Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ Кондратюк набрал 289,74 балла. Второе место занял Роман Савосин (275,55), третьим стал Евгений Семененко (274,97), пишет РИА Новости.

Фото здесь и далее: РИА Новости

Чемпионкой первого этапа Гран-при России в женском одиночном катании стала фигуристка Анна Фролова. Фролова выиграла этап, установив личные рекорды по набранным баллам и в короткой, и в произвольной программе.

«Самое сложное для меня сегодня было ожидание проката. Я человек, который заранее не приходит - я появляюсь впритык. Но 40 минут ожидания до выхода... Я накрасила губы, пофоткалась, заняла время. Но было ощущение, что я после шестиминутной разминки слишком долго нахожусь в состоянии, которое нельзя упускать», - рассказала фигуристка.

Также в воскресенье свои произвольные программы представят спортивные пары и танцевальные дуэты.