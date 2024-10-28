Спорт

Валентин Власов стал семикратным чемпионом Псковской области по быстрым шахматам

Валентин Власов — семикратный чемпион области по быстрым шахматам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фотографии: Федерация шахмат Псковской области

Федерация шахмат Псковской области утвердила официальные итоги чемпионата области 2024 года по быстрым шахматам, который прошел в городе Опочка на родине великого русского шахматиста Александра Петрова, 225-летний юбилей которого отмечается в этом году. Чемпионат области по быстрым шахматам проводится с 2006 года и по решению Федерации посвящен памяти многократного победителя первенств Северо-Запада России и Псковской области среди юношей Александра Игнатьева. Офицер Вооруженных сил России А. С. Игнатьев в 2005 году трагически погиб на 24-м году жизни.

Организаторами турнира выступили региональная федерация шахмат и комитет по спорту Псковской области при поддержке администрации Опочецкого муниципального округа. Соревнования, на которые приехали 54 сильнейших шахматиста из Пскова, Великих Лук и районов области, прошли с обсчетом международного и российского шахматного рейтинга. По итогам турнира 30 шахматистов выполнили нормативы спортивных разрядов по виду спорта «шахматы». Соревнования обслуживала судейская бригада в составе: главный арбитр Александр Шпак, главный секретарь Сергей Арефьев и спортивный судья Юрий Богашев.

С открытием одного из популярных областных соревнований поздравил первый заместитель главы Опочецкого муниципального округа Виктор Александров, который поприветствовал участников соревнований на Опочецкой земле — на родине русских шахмат, где в 1799 году родился и вырос первый шахматный мастер Александр Петров. Виктор Александров пожелал всем шахматистам удачи и сыграть свою лучшую партию на этом турнире, а также пригласил ещё раз приехать на разнообразные турниры, которые проходят в Опочке в юбилейный год.

Мастер ФИДЕ, кандидат в мастера спорта России Валентин Власов из Великих Лук в упорной борьбе отстоял свой титул чемпиона области по быстрым шахматам и стал семикратным чемпионом Псковской области в этой шахматной дисциплине.

Второе место в чемпионате области по быстрым шахматам завоевал юный шахматист из Пскова Ростислав Бобовкин, набрав 7 очков из 9 возможных.

Борьба за бронзовую награду чемпионата области оказалась настолько упорной, что призера выявили только по дополнительным показателям. 4 ведущих шахматиста нашей области набрали по 6,5 очка. Лучшим среди них оказался кандидат в мастера спорта России, известный детский тренер, пскович Григорий Шаранков. Ему и была вручена бронзовая медаль чемпионата области по быстрым шахматам 2024 года.

Лучшим игроком турнира среди ветеранов стал прославленный ветеран, кандидат в мастера спорта России по шахматам Валерий Жихарев из Великих Лук, которому в этом году исполнилось 76 лет.

Грамотой комитета по спорту за лучший результат среди женщин отмечена юная шахматистка из Пскова Вероника Петрова, которая на этом соревновании выполнила норматив 1 спортивного разряда по шахматам.

Специальные призы от федерации шахмат за лучшую и оригинальную форму одежды на турнире с шахматной символикой вручены Анастасии Филипповой и Миле Безменовой.