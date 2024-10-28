Спорт

Соревнования по легкой атлетике между Россией и Беларусью пройдут в Пскове

Традиционная встреча город России и Беларуси по лёгкой атлетике состоится в 28-й раз в Пскове с 1 по 3 ноября. Побороться за первенство приедут почти 300 атлетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Соревнования состоятся на стадионе «Машиностроитель» и в оздоровительно-образовательном центре «Юность». Спортсменам из двух стран предстоит сразиться в нескольких дисциплинах — прыжки с шестом, прыжки в длину и в высоту, тройной прыжок, бег на 60, 500, 1000 и 2000 метров, толкание ядра и бег с барьерами.

Около 300 спортсменов из разных городов Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Витебска, Полоцка и Новополоцка будут разделены на четыре возрастные группы.

Отметим, что соревнования посвящены памяти Заслуженного работника физической культуры России Хейно Мехине. С 1967 года он был председателем Федерации лёгкой атлетики Псковской области, а с 1970 года – главой Комитета по физической культуре и спорту города Пскова.