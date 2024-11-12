Спорт

В Пскове состоялось открытие турнира в честь Всероссийского дня самбо

В спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи 16 ноября состоялось открытие турнира по самбо среди юношей 2003-2015 годов рождения, приуроченный к празднованию Всероссийского дня этого вида единоборств, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Псковской области и Санкт-Петербурга, что сделало мероприятие поистине масштабным и ярким.

Фото: Марина Игнатьева

«Я смотрю на вас и в очередной раз убеждаюсь, кто бы что ни говорил, но у нас самая лучшая молодежь», - сказала директор Центра молодежи и общественных инициатив Пскова, депутат Псковского городской Думы Алеся Михачева.

Основными организаторами турнира выступили областная федерация самбо при поддержке партии «Единая Россия» и спортивного клуба единоборств «Отечество - Псковская области».

«Каждый из вас является частичкой большой дружной семьи. Не важно выиграете вы или проиграете, главное, что у вас уже есть дух победы. Главное, что вы здесь», - отметил главный судья соревнований, председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алёкминский.

В рамках турнира для участников была организована выставка от Центра военно-спортивной подготовки «Воин», а также проведены мастер-классы по тактической медицине и управлению беспилотными летательными аппаратами.