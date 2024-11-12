Спорт

Участница Олимпиады-80 провела разминку на 128-м забеге «5 вёрст» в Пскове

128-й старт еженедельного забега «5 вёрст» прошёл на набережной реки Великой в Пскове в субботу, 16 ноября. Участники регулярного старта установили новые личные рекорды, так как Псков предоставил для этого благоприятные погодные условия. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст. Псков».

Фото здесь и далее: сообщество ВКонтакте «5 вёрст. Псков»

Перед забегом для всех участников прошла не просто разминка, а мини-урок физкультуры, который провела пятикратная чемпионка мира, мастер спорта СССР, участник Олимпиады-80, действующий учитель физкультуры, лидер Псковской федерации гребли на лодках «Дракон» Зинаида Никитина. На профессиональной разминке присутствовали её ученики, которые с теплотой говорили о наставнике и отмечали её педагогический талант.





На забеге присутствовали спортсмены из других городов, например – Сергей Коломийцевый, который приехал из Москвы и оказался очень сильным атлетом. Личные рекорды обновили четыре участника — Николай Иванов, Сергей Балакшин, Мария Андреева, Аркадий Бочкарёв.

Также, в команду любителей регулярного спорта присоединись 11 новых атлетов: Вадим Высоцкий, Артём Манукян, Алексей Лаврентьев, Егор Крюк, Александр Дуваров, Иван Иванов, Светлана Дроздова, Николай Соловьёв, Надежда Прокопчук, Нур Юлчиев, Ольга Анисимова.