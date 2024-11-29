В ФК «Псков» не смогли представить документы на собранные детскими тренерами с родителей деньги

Счетная палата Псковской области в ходе проведенной проверки установила: учет движения денежных средств, в том числе взносов от родителей, в футбольном клубе «Пскова» не определен. Операции с наличными деньгами приходными документами не оформляются и через кассу организации не проводятся, что противоречит требованиям Центробанка и инструкции Минфина.
Также в клубе не представили документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами, и последующую передачу денег гендиректору. В результате в рамках проверки не удалось установить фактическую сумму сборов с родителей. По сведениям Псковской Ленты Новостей, документ с данной информацией направлен Счетной палатой Псковской области губернатору Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову.
Информацию о выводах Счетной палаты Псковской области в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) подтвердила и прокомментировала врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова.
Она также отметила, что комитет по спорту не получал официальных жалоб от родителей.
«У нас есть сейчас зафиксированный факт, что это были не добровольные пожертвования? Какие-то заявления родителей, что с них в обязательном порядке это взималось? Сейчас таких подтверждающих документов нет», - заявила глава областного комитета по спорту.
Как сообщалось ранее, Счетная палата Псковской области провела проверку деятельности футбольного клуба «Псков», в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения законодательства.
Директор ФК «Псков» Владимир Бабинин в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей. Информацию о выявленном Счетной палатой Псковской области нарушении директором футбольного клуба подтвердила Галина Овсова.
Кроме того, Счетная палата Псковской области в рамках проведенной проверки законного и эффективного использования бюджетных средств выявила нарушения в работе комитета по спорту Псковской области.