Спорт

В ФК «Псков» не смогли представить документы на собранные детскими тренерами с родителей деньги

Счетная палата Псковской области в ходе проведенной проверки установила: учет движения денежных средств, в том числе взносов от родителей, в футбольном клубе «Пскова» не определен. Операции с наличными деньгами приходными документами не оформляются и через кассу организации не проводятся, что противоречит требованиям Центробанка и инструкции Минфина.

Также в клубе не представили документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами, и последующую передачу денег гендиректору. В результате в рамках проверки не удалось установить фактическую сумму сборов с родителей. По сведениям Псковской Ленты Новостей, документ с данной информацией направлен Счетной палатой Псковской области губернатору Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову.

Информацию о выводах Счетной палаты Псковской области в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) подтвердила и прокомментировала врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова.

«Руководитель клуба утверждает, что все собранные средства были незамедлительно внесены на счет, и это можно подтвердить документально. То есть это были пожертвования, которые тут же вносились на счет, и, как нам пояснил руководитель, это все можно легко отследить по документам. У представителя футбольного клуба есть аргументы на этот счет по поводу взносов: добровольные они или недобровольные. Сейчас это очень субъективная оценка, это надо выяснять», — сказала Галина Овсова.

Она также отметила, что комитет по спорту не получал официальных жалоб от родителей.

«У нас есть сейчас зафиксированный факт, что это были не добровольные пожертвования? Какие-то заявления родителей, что с них в обязательном порядке это взималось? Сейчас таких подтверждающих документов нет», - заявила глава областного комитета по спорту.

Как сообщалось ранее, Счетная палата Псковской области провела проверку деятельности футбольного клуба «Псков», в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения законодательства.

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Директор ФК «Псков» Владимир Бабинин в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей. Информацию о выявленном Счетной палатой Псковской области нарушении директором футбольного клуба подтвердила Галина Овсова.

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Кроме того, Счетная палата Псковской области в рамках проведенной проверки законного и эффективного использования бюджетных средств выявила нарушения в работе комитета по спорту Псковской области.