Спорт

Как спорт стимулирует умственное развитие детей, рассказал эксперт

О влиянии спорта на развитие мозга у детей с расстройством аутистического спектра рассказала куратор программ АФК, эксперт с десятилетним опытом в практике, ведущий специалист по сенсорной интеграции, эрготерапии и абилитации для детей с ментальными и физическими нарушениями, автор методики «Комплексная мультидисциплинарная программа нейроразвития и физической реабилитации» Ольга Изотова.

«В течении взросления навыки усложняются, осваиваются сложные движения, такие как бег, прыжки и метание. Физические игры и занятия спортом развивают чувство ритма, пространственное восприятие и способность к самоконтролю. В школьном возрасте физическая активность помогает детям справляться со стрессом школьной жизни, улучшает их успеваемость и развивает социальные навыки через участие в командных играх и спортивных секциях», - рассказывает Ольга Изотова.

Эксперт объяснила, что регулярные занятия и физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения в головном мозге за счёт увеличения притока крови к его структурам. Это происходит благодаря расширению кровеносных сосудов и увеличению общего объёма циркулирующей крови. В результате мозг получает больше кислорода и питательных веществ, таких как аминокислоты, глюкоза и другие, пишет RuNews24.ru.

Если заниматься спортом умеренно и регулярно, то это способствует увеличению производства нейротропного фактора головного мозга (BDNF), который стимулирует рост новых дендритов и нейронов. Это, в свою очередь, улучшает мыслительные процессы, способности к обучению и память.