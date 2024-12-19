Спорт

На пост президента федерации футбола Псковской области претендуют 4 кандидата

Выборы президента областной федерации футбола пройдут 17 января 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал спортивной общественной организации.

В настоящее время зарегистрирован список из четырех кандидатов. В него вошли действующий руководитель организации Александр Коновалов, депутат Псковского областного Собрания, экс-президент федерации футбола и клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов, заместитель директора спортивной школы «Стрела» Юрий Баскаков и директор великолукской спортивной школы «Экспресс», депутат Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков.

Как передает Telegram-канал региональной федерации футбола, Александр Коновалов заявил, что «наметившаяся тенденция нечестной борьбы внутри федерации, попытка использования внешних факторов при организации избирательного процесса ставит под вопрос легитимность выборов и их соответствие избирательному регламенту Российского футбольного союза, а различного рода инсинуации негативно повлияют на имидж организации как внутри региона, так и за его пределами».

Иные подробности ситуации, сложившейся в спортивной организации перед выборами руководителя, не приводятся.

Фото: федерация футбола Псковской области