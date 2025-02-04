Спорт

Молодые спортсмены попробовали свои силы в воркауте в Пскове

Воспитанники школы № 11 приняли участие в мастер-классе по воркауту в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сообществе Street workout Pskov.



Фото здесь и далее: сообщество Street workout Pskov ВКонтакте

Ученикам провели экскурс по воркауту, его направлениям, о том как проходит спортивная подготовка и чему можно научиться.

«Кроме того, спортсмены рассказали ребятам о том, что спорт тесно связан с ведением здорового образа жизни, соблюдение и развитием полезных привычек и навыков, с помощью которых возможно более эффективно повышать свой уровень физической подготовки и сохранить здоровье», - прокомментировали в Street workout Pskov.

В конце молодые спортсмены поучаствовали в разминке, попробовали свои силы в статических и динамических элементах, а представители псковского воркаут-сообщества продемонстрировали ребятам уже более сложные элементы из разных направлений воркаута, тем самым мотивируя ребят к ещё большему самосовершенствованию.