Спорт

Покататься на коньках на острове Дятлинка приглашают великолучан

Каток на острове Дятлинка открыл свои двери в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Режим работы: четверг-пятница с 16:00 до 21:00.

В субботу и воскресенье каток открывается раньше - с 11:00, работает также до 21:00.

Выходные - понедельник, вторник, среда.

Ждет любителей катания и каток в Финском парке города Пскова. В рабочие дни каток работает с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00. Напомним, что в Пскове работают несколько катков.

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