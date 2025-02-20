Спорт

Псковский каратист завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях в ОАЭ

Международные соревнования по каратэ «WKF - молодежная Премьер Лига» прошли 20-23 февраля в Фуджейре (ОАЭ), в них приняли участие более 2300 спортсменов из 87 стран. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Псковский спортсмен Алексей Буравлев принял участие в данном турнире в составе сборной команды России, которая выступала под нейтральным флагом и завоевал бронзу.

Алексей Буравлев показал впечатляющие результаты на протяжении всего турнира:

1 поединок 3:1 (Палестина)

2 поединок 8:0 (Италия)

3 поединок 3:2 (Казахстан)

4 поединок 2:0 (Россия)

5 поединок 5:1 (Саудовская аравия)

«В общекомандном медальном зачете на данном турнире Россия стала безусловным лидером с результатом 9 золотых медалей.

Мы очень рады, что спортсмены начали возвращаться на международную арену, еще и с такими результатами», - сказал Антон Потебня.