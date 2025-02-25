Спорт

Свыше 300 спортсменов примут участие в межрегиональном турнире по кудо в Пскове

Межрегиональный турнир по кудо, посвященный памяти героев-десантников 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, пройдет в Пскове 2 марта.



Фото: сайт правительства Псковской области

Старт соревнований запланирован на 14:00.

На площадке спортивного комплекса «Олимп» соберутся свыше 320 -ти участников в возрасте от 14 лет из разных муниципальных образований Псковской области, а также Москвы, Обнинска, Выборга, Санкт-Петербурга, Калининграда, Череповца и Республики Беларусь.

Также в этот день состоится открытый городской турнир по кудо для спортсменов младшей возрастной категории.

Добавим, 1 марта в Пскове проведет мастер-класс мастер спорта по кудо, многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России, обладатель черного пояса 5 дана, судья международной категории Максим Сучков.

В этом году подвигу легендарной 6-й роты исполняется 25 лет. Юбилейной дате в регионе посвящен целый ряд спортивных мероприятий. Так, в память о подвиге десантников в Пскове состоялось открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» по легкой атлетике.