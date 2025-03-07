Спорт

Более 70 псковичек приняли участие в забеге «5 верст» в Международный женский день

В Международный женский день, 8 марта, команда «5 вёрст» организовала 145-й забег по набережной реки Великой в Пскове. Всего в мероприятии приняли участие 71 женщина и 9 присоединились к команде волонтеров, сообщили в группе «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

Мужчины Псковской области устроили незабываемое поздравление для женщин в честь 8 марта. Праздник начался с украшенной зоны старта, где были плакаты, гирлянды и шары. Разминку для всех участников провел Игорь Яшкин, а старт был ознаменован дымными хлопушками.

На финише каждой девушке вручили цветок, а мужчины-кулинары приготовили для всех полезные коктейли. Также были организованы чаепития с тортами и другими угощениями. Среди мужчин было 43 финишера и 21 волонтер.

Организаторы выразили благодарность всем волонтерам, которые помогли сделать праздник незабываемым.