Спорт

Какие виды спорта развиваются в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

С каждым годом в Псковской области увеличивается количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом. Этому способствуют активная модернизация спортивной инфраструктуры, открытие новых стадионов и спортплощадок, рассчитанных как для профессиональных тренировок, так и для массовых занятий детей и взрослых. Кроме того, расчёт число спортивных федераций.

Ещё в 2022 году сообщалось, что за последние 10 лет их стало больше в два раза, в том числе за счет участия региона в нацпроекте «Демография». Они развивают как традиционные, так и новые, пока ещё не слишком распространённые виды спорта, такие как флорбол, таврели, гонки дронов, сквош, лазерный бой и спортивно-прикладное собаководство. Псковская Лента Новостей подготовила инфографику с подробностями в помощь тем, кто ещё не определился с выбором активностей для себя или ребёнка, либо хочет освоить новую дисциплину.