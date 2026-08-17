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В Невеле планируют создать вторую площадку для пляжного волейбола

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Турнир по волейболу, где в дружеской встрече сошлись команды Себежа и хозяев площадки, прошёл в Невеле. Как сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия», встреча также была необходима для обсуждения дальнейшего благоустройства пляжной территории, в том числе создания второй волейбольной площадки.

Фотографии: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Этот турнир — не просто состязание, а важная отправная точка для дальнейшего развития спортивной и общественной инфраструктуры в Невельском округе», — прокомментировали в партии.

Совсем недавно активисты из Невеля, Себежа и Великих Лук провели большую работу по благоустройству пляжной зоны. Развитие территории продолжается. Сейчас в фокусе вопрос создания ТОСа «Черёмушки». На данный момент продолжается проработка инициативы: нужно ли формировать новый ТОС или эффективнее развивать уже действующий.

Параллельно с этим чётко обозначены инфраструктурные потребности территории: обустроить входную группу, построить полноценные раздевалки, создать вторую площадку для пляжного волейбола — одной недостаточно для регулярных тренировок и проведения соревнований.

 
«Впереди немало задач, но главное — есть сплочённая команда неравнодушных людей, которые готовы двигаться вперёд и делать территорию комфортнее для жителей и гостей округа!» — заключили в отделении партии «Единая Россия».
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