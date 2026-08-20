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Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области

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Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области и продолжит работу теперь уже без приставки «врио». За сравнительно небольшой срок руководитель продемонстрировала конструктивный подход к делу и профессионализм, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

На рабочей встрече Лилия Аюпова доложила о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. Так в Порхове, Новоржеве и Плюссе полностью готовы площадки ГТО. Три «умные» площадки – в Переслегино, Тямше и Невеле – готовы на 90%. Осталось нанести резиновое покрытие и разметку для волейбола, футбола и баскетбола.

Продолжается работа по созданию модульного зала для единоборств в Острове. 

На стадионе «Колос» в Локне ведутся восстановительные и ремонтные работы.

В планах на 2027–2028 годы: капремонт стадиона «Святогорец» в Пушкинских Горах, создание модульного зала на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, модернизация футбольного поля на стадионе «Локомотив», капремонт стадиона в Новоржеве, а также еще шесть площадок ГТО.

Помимо этого, участники встречи обсудили реализацию программы «Земский тренер», которая реализуется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»: подобраны все шесть вакансий. Например, в деревне Родина тренером станет футболист, выступавший за «Динамо» и «Балтику». Осенью, как говорил глава региона ранее, запустят социальный сертификат «ПсковСтарт».

«И еще хорошая новость: Минспорт РФ утвердил для Псковской области перечень базовых видов спорта – в него вошли стрельба из лука, велоспорт, бокс и гребля. Со следующего года регион сможет получать дополнительные федеральные субсидии на спортивную подготовку», - резюмировал Михаил Ведерников.

Напомним, Лилия Аюпова приехала в регион из Самарской области, где занимала должность замминистра – руководителя департамента развития спортивной инфраструктуры и реализации программной деятельности министерства спорта. 

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