Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области и продолжит работу теперь уже без приставки «врио». За сравнительно небольшой срок руководитель продемонстрировала конструктивный подход к делу и профессионализм, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.
Фото: Михаил Ведерников / Мах
На рабочей встрече Лилия Аюпова доложила о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. Так в Порхове, Новоржеве и Плюссе полностью готовы площадки ГТО. Три «умные» площадки – в Переслегино, Тямше и Невеле – готовы на 90%. Осталось нанести резиновое покрытие и разметку для волейбола, футбола и баскетбола.
Продолжается работа по созданию модульного зала для единоборств в Острове.
На стадионе «Колос» в Локне ведутся восстановительные и ремонтные работы.
В планах на 2027–2028 годы: капремонт стадиона «Святогорец» в Пушкинских Горах, создание модульного зала на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, модернизация футбольного поля на стадионе «Локомотив», капремонт стадиона в Новоржеве, а также еще шесть площадок ГТО.
Помимо этого, участники встречи обсудили реализацию программы «Земский тренер», которая реализуется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»: подобраны все шесть вакансий. Например, в деревне Родина тренером станет футболист, выступавший за «Динамо» и «Балтику». Осенью, как говорил глава региона ранее, запустят социальный сертификат «ПсковСтарт».
Напомним, Лилия Аюпова приехала в регион из Самарской области, где занимала должность замминистра – руководителя департамента развития спортивной инфраструктуры и реализации программной деятельности министерства спорта.