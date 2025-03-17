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Пскович стал победителем соревнований в дисциплине Just Dance по СЗФО

24.03.2025 12:51|ПсковКомментариев: 0

Пскович стал победителем соревнований по фиджитал-спорту на этапе Северо-Западного федерального округа в дисциплине Just Dance, сообщается в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».

Фото: «Цифровой спорт Псковской области» / Telegram

«Наш чемпион Арсений Тимофеев победил на этапе СЗФО по фиджитал-спорту в дисциплине Just Dance. Желаем Арсению дальнейших успехов!» - отмечается в публикации. 

Напомним, Just Dance - это серия танцевальных ритм-игр. Разрабатывается и издаётся компанией Ubisoft.

Теги: #киберспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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