Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов проведет очередной поединок в Петербурге 10 мая

В рамках масштабного турнира Absolute Championship Akhmat 186, который пройдет 10 мая в Санкт-Петербурге, состоится бой в средней весовой категории между великолучанином Русланом Шамиловым и Гаджимурадом Хирамагомедовым.

Руслан Шамилов – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», мастер спорта России по СБЕ (ММА), мастер спорта по комплексному единоборству, профессиональный спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область», профессиональный боец Центра «ММА» города Великие Луки и престижнейшей лиги АСА.

В лиге АСА Руслан Шамилов дебютировал весной 2024 года.