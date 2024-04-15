Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу над бразильцем Эвертоном Полакуини в Петербурге

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», мастер спорта России по СБЕ (ММА), мастер спорта по комплексному единоборству, профессиональный спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область», профессиональный боец Центра «ММА» города Великие Луки и престижнейшей лиги АСА Руслан Шамилов одержал победу в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе спортивного клуба «Отечество - Псковская область», бой в среднем весе состоялся в рамках турнира по смешанным боевым единоборствам АСА 174 в Северной столице сегодня, 19 апреля. Соперником Руслана Шамилова стал спортсмен из Бразилии Эвертон Полакуини.

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил великолукского спортсмена с победой.

«Поздравляю Руслана Шамилова и его команду с красивой победой! Так держать!» – написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.