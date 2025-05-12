Спорт

На послепраздничную пробежку приглашают псковичей 13 мая

Команда «5 вёрст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую тренировку сегодня, 13 мая, сообщили в группе бегового движения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «5 верст Псков» / «ВКонтакте»

«Преодолеем 5 км в разговорном темпе, пообщаемся, поделимся впечатлениями от больших праздничных выходных и, конечно же, договоримся о встрече на "5 верст" в эту субботу», - обратилась к псковичам команда организаторов.

Тренировка пройдет во вторник, 13 мая. Время - 19:00. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.