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Спортсмены СК «Центурион» из Великих Лук завоевали медали на Кубке России по кудо

Спортсмены клуба «Центурион» из Великих Лук завоевали две бронзовые медали на XVIII Кубке России по кудо, который прошёл в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном клубе «Центурион».

Фото здесь и далее: Спортивный клуб «Центурион»

Кубок России по кудо - это один из самых значимых турниров страны после Чемпионата России, собравший 90 сильнейших бойцов из 25 городов и 18 регионов страны. Конкуренция была очень серьезной. На призовые места претендовали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области, Воронежа, Ярославля, Ульяновска, Нижневартовска, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Тамбова, Красноярска, Костромы, Магнитогорска, Новосибирска и других регионов.

На пьедестал почета воспитанники великолукского клуба поднялись дважды. В сложнейшей борьбе бронзовые медали завоевали 20-тилетний мастер спорта Кирилл Афиногенов и 22-летний кандидат в мастера спорта Фёдор Миронов.

Президент Федерации кудо России Романом Анашкиным торжественно вручил два черных пояса спортсмена СК «Центурион» Кириллу Афиногенову и Артёму Филипову, что стало особым событием для бойцов из Великих Лук. Черный пояс в кудо — это признание технического и физического мастерства, сравнимое с присвоением спортивного звания мастера спорта, и даёт значительное преимущество в соревновательном рейтинге.

«Мы гордимся нашими спортсменами и их результатами на таком престижном турнире. Получение чёрных поясов и завоевание медалей — это значимый этап в карьере наших бойцов и стимул для дальнейших достижений. Благодарим председателя Совета директоров холдинга «Русклимат» Михаила Тимошенко за оказанную поддержку! Она играет очень важную роль в подготовке и мотивации ребят», — отметил руководитель клуба «Центурион», тренер высшей категории Андрей Тимофеев.