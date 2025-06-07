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Спорт

Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД

07.06.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Великие Луки готовятся принять 29-ю Международную встречу воздухоплавателей и 30-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Организаторы заверяют: в этом году мероприятие, которое проходит на великолукской земле уже почти тридцать лет, обещает стать одним из самых ярких и зрелищных.

Псковская Лента Новостей вспоминает, с чего всё начиналось, и что ждёт великолучан и гостей города в ближайшие дни. Как воздухоплавание стало визитной карточкой южной столицы Псковской области? Какие события и в каком формате запланированы в этом году? Сколько пилотов примут участие в соревнованиях? Подробности - в новом лонгриде.

Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД
Источник: Псковская Лента Новостей
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