Спорт

Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД

Великие Луки готовятся принять 29-ю Международную встречу воздухоплавателей и 30-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Организаторы заверяют: в этом году мероприятие, которое проходит на великолукской земле уже почти тридцать лет, обещает стать одним из самых ярких и зрелищных.

Псковская Лента Новостей вспоминает, с чего всё начиналось, и что ждёт великолучан и гостей города в ближайшие дни. Как воздухоплавание стало визитной карточкой южной столицы Псковской области? Какие события и в каком формате запланированы в этом году? Сколько пилотов примут участие в соревнованиях? Подробности - в новом лонгриде.