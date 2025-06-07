Свечение аэростатов закрывает 29-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Традиционное свечение аэростатов, как знак завершения 29-й международной встречи воздухоплавателей, состоялось на площади Александра Матросова в Великих Луках 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Свечение аэростатов стартовало в 22 часа. На площади поднялись 7 воздушных шаров.
Новым чемпионом России по воздухоплавательному спорту стал Олег Снетков из Тулы.
Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».