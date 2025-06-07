Спорт

Свечение аэростатов закрывает 29-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Также в рамках закрытия прошло награждение победителей 29-й Международной встречи воздухоплавателей и 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

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Свечение аэростатов стартовало в 22 часа. На площади поднялись 7 воздушных шаров.

Традиционное свечение аэростатов, как знак завершения 29-й международной встречи воздухоплавателей, состоялось на площади Александра Матросова в Великих Луках 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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