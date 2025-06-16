Спорт

Улетели, но обещали вернуться

В Великих Луках завершились 29-я международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который является одним из самых престижных и зрелищных соревнований в стране. С 8 по 15 июня в небе над городом на Ловати практически ежедневно виднелись разноцветные воздушные шары, за полётами которых могли наблюдать местные жители и туристы. Великолучане и гости города всегда с нетерпением ждут прибытия аэронавтов, ведь они привозят с собой самый настоящий праздник, а значит — положительные эмоции и незабываемые моменты.

В этом году мероприятие выдалось особенным, так как впервые за долгие годы проводилось в открытом формате и собрало рекордное количество участников. Псковская Лента Новостей вспоминает наиболее яркие мгновения прошедшей встречи.

Настоящий вызов

29-я международная встреча воздухоплавателей собрала рекордное количество аэронавтов. В этом году в Великие Луки приехали более 50 экипажей из различных регионов России и зарубежья, 34 из них стали участниками 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту. В небе над городом соревновались пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Псковской, Рязанской, Тульской, Томской, Калужской, Костромской, Новгородской областей, Пермского края, Республики Алтай, Крыма и других субъектов, а также команда из Республики Беларусь. Среди участников состязаний были как именитые спортсмены, чемпионы России прошлых лет, так и молодые пилоты, для которых всё только начинается. Максимальное число аэронавтов было зарегистрировано из Великих Лук – 16, часть из них в этом году дебютировали.

Первый полёт, тренировочный, состоялся 8 июня в окрестностях деревень Платоново и Задежа. Поднявшиеся в небо пилоты выполнили несколько заданий: «вальс сомнений», «цель, заявленная пилотом» и «продолжение полета».

9 июня официально объявили старт соревнований, в ходе которых участникам предстояло побороться за несколько престижных наград и званий в рамках 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, 18-го Кубка Княгини Ольги, 17-го Кубка Дружбы, 20-го Кубка города Великие Луки, 4-го Открытого чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту.

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Предполагалось, что спортивная программа встречи стартует вечером того же дня, однако первый соревновательный полёт в рамках чемпионата России по воздухоплавательному спорту удалось провести только вечером 10 июня, когда сложились благоприятные условия для запуска воздушных шаров. Ранее проведению соревнований мешал циклон. Как только он отошел на север, осадки прекратились, ветер стих, аэронавты поднялись в небо и приступили к выполнению заданий, среди которых были «пилотская цель», «двойной сброс на максимальном расстоянии», «угол» и «вальс-сомнение».

Следующие два спортивных полёта состоялись 11 июня. Утром аэронавты выполнили шесть заданий в небе над городом, а вечером соревновались в районе деревни Демя, откуда вышли на выполнение двух технически сложных испытаний - HWZ («вальс-сомнение») и APT («профиль высот»). «Оба задания стали настоящим вызовом для пилотов, потребовав не только мастерства точной навигации, но и филигранного контроля по вертикали. Полет прошел в хороших погодных условиях, и стал важным этапом в борьбе за чемпионские титулы», - прокомментировали третий спортивный полёт в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Грандиозное зрелище

Утром 12 июня полёт был отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями, но в этот день спортсменов, жителей и гостей Великих Лук ждало другое масштабное событие - торжественное открытие 29-й международной встречи воздухоплавателей, которое традиционно совпало с празднованием Дня России. В Петровском парке развернулись торговые палатки, где все желающие могли подкрепиться шашлыком, выпечкой и напитками в ожидании массового старта аэростатов. Несколько предыдущих лет это мероприятие проходило в онлайн-формате, поэтому интерес к предстоящему был повышенным. Горожане начали занимать удобные для наблюдения за феерией места задолго до начала. К моменту прибытия пилотов на территорию великолукской крепости, откуда им предстояло стартовать, в Петровском парке и на набережной Ловати собрались тысячи горожан и туристов. Они радостно приветствовали участников 29-й международной встречи воздухоплавателей, которые проехали организованной автоколонной через центр города под аккомпанемент огненных залпов из корзин аэростатов.

Незадолго до этого состоялась торжественная встреча главы администрации города Андрея Беляева с чемпионами России по воздухоплавательному спорту. На мероприятии чествовали именитых спортсменов и организаторов соревнований.

«Вы — настоящие герои неба, вдохновляющие тысячи людей своей отвагой и мастерством. Великие Луки гордятся тем, что являются центром воздухоплавательной культуры в России», — глава администрации выразил искреннюю благодарность пилотам за их достижения и вклад в популяризацию воздухоплавательного спорта.

После этого участники встречи отправились готовиться к торжественному открытию. Праздник начался на Летней эстраде в Петровском парке с концертной программы, подготовленной артистами и творческими коллективами Великих Лук. Прозвучал Гимн России, затем пилотов, членов их команд и гостей поприветствовали официальные лица – представители федеральной, региональной и городской властей, дирекции международной встречи воздухоплавателей и спонсоры мероприятия.

Сразу по окончании официальной части пилоты и их команды вернулись к месту общего старта, где их уже ждали многочисленные зрители - в общей сложности собралось порядка 12 тысяч. Погодные условия долго не позволяли поднять аэростаты в небо, откуда то и дело капал дождь, но спустя некоторое время оболочки шаров всё же стали наполняться воздухом под бурные аплодисменты всех присутствовавших.

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Первыми в небо под гимн России взмыли шары «Газпром» и «Великие Луки», которые подняли огромный триколор. За ними стартовали аэростаты чемпионов страны прошлых лет, постепенно к ним присоединились остальные аэронавты. Над городом пролетели порядка 50 разноцветных воздушных шаров, каждый из них нёс флаг России.

Зрители на земле ликовали: полёт каждого аэростата — это грандиозная феерия, частичку которой каждый сохранит на долгие годы в своей памяти и на фотографиях. Красочные снимки и видео останутся и в архиве Псковской Ленты Новостей: корреспондент издания Андрей Николаев поднялся в небо на аэростате «Оса» в составе команды великолучанина Ивана Сундукова.

После благополучного приземления пилоты и гости мероприятия могли отправиться на концерт духовой музыки, который состоялся в великолукской крепости в рамках фестиваля «На страже мира. Луки на Ловати», приуроченного к празднованию Дня России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества.

Нет повода для скуки

В последующие дни была череда отмен спортивных полётов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Соревнования на дирижаблях и аэростатах зависят от погоды, и особенно – от силы ветра и осадков. Для соблюдения беспристрастности в спорте Воздухоплавательная комиссия Международной Авиационной Федерации (CIA FAI) установила единый для воздухоплавателей всех стран спортивный минимум – достаточно выполнить три отдельных задания в двух самостоятельных полётах, чтобы соревнования состоялись. Спортсмены международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в трёх полётах выполнили 12 заданий, а это значит, что соревнования зачтут. Обычно в Псковской области на протяжении недели идёт нешуточная борьба, и в этом году в программу, кроме показательных и тренировочных, были включены 9 спортивных полётов. Из них состоялись три – помешали дожди и ветры», - поясняли в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Однако непогода - не повод для скуки и торможения спортивного процесса. Вместо одного из брифингов по полёту в Центре соревнований в спорткомплексе «Стрелец» провели семинар для пилотов, в ходе которого спортивный директор чемпионата Евгений Чубаров и его заместитель Сергей Домени разобрали тонкости выполнения виртуальных заданий на тепловых аэростатах.

Также время между полётами участникам встречи скрасила насыщенная досуговая программа. Аэронавты посетили спорткомплекс «Айсберг», где покатались на коньках на ледовой арене, вдоволь поплавали в бассейне. Пилоты и члены их команд играли в волейбол в спортивном зале школы № 5, в ходе визита в СК «Стрелец» сделали первые шаги в освоении очень символичного для города на Ловати вида спорта – стрельбы из лука, побывали на матче юных спортсменов-баскетболистов.

В один из дней воздухоплаватели отправились в Великолукский драматический театр, на сцене которого показали чёрную комедию «Человек в закрытой комнате» по пьесе Татьяны Загдай.

В великолукской крепости аэронавты приняли участие в соревнованиях по броскам маркеров — экспромт от спортивной дирекции. В состязаниях на точность продемонстрировали своё мастерство не только пилоты и члены их команд, но и судьи.

Одним из пунктов ранее запланированной культурно-спортивной программы было посещение центра подготовки велосипедистов. В ходе велопрогулки по живописной зелёной зоне аэронавты получили возможность активно провести время на свежем воздухе, пообщаться друг с другом и зарядиться позитивом накануне одного из самых зрелищных мероприятий встречи - соревнования «кей-граб».

На пути к цели

Состязание «кей-граб» (или «Захват цели») не является спортивной дисциплиной, но дает зрителям шанс насладиться незабываемыми моментами, а пилотам - проявить свое мастерство и волю к победе. Суть заключается в следующем: аэронавты прилетают к мишени, установленной на воде, и пытаются с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, как правило, воздушные шары летят с разных сторон и на разной высоте.

На первый взгляд, это несложное задание, при этом оно требует большого летного мастерства. Пилоту нужно верно вычислить точку старта и траекторию движения, рассчитать направление ветра и высоту полета. Выбрать удачный момент для сброса маркера непросто: кто-то заходит на цель несколько раз, другие маневрируют над набережными и Ловатью, порой касаясь воды. В этом году сложности соревнованиям добавили погодные условия.

Днём 14 июня цель разместили на Ловати в районе набережной Александра Матросова, вечером её предстояло поразить аэронавтам. Уже к 19:00 на берегах реки собрались порядка 5 тысяч жителей и гостей города, пришедших приятно провести вечер и поболеть за пилотов.

Последние, тем временем, готовились к взлёту. На генеральном брифинге, состоявшемся перед кей-грабом в центре соревнований, было принято решение об открытии цели в 20:00 и закрытии в 21:45. Изначально предполагалось, что она будет работать с 19:30 до 21:00, однако из-за сложных метеоусловий в виде сильного ветра соревнования решили провести позднее. По информации, предоставленной метеорологом, скорость воздушных потоков должна была постепенно снижаться, так и произошло.

Первые шары появились в небе лишь спустя полчаса после открытия цели. Бурными овациями зрители встретили аэростат «Север» великолучанина Владимира Малышева, который не смог приблизиться к мишени и сбросил маркер над крепостью. Следующий участник, москвич Андрей Антонов на аэростате «Сапфир-спорт», под воодушевленные возгласы зрителей метнул свой маркер неподалеку от установленной цели на катамаране.

Удалось приблизиться к заветной корзине двукратному чемпиону России Дмитрию Жохову на аэростате «АэроНаТЦ-Оса». Красочными полётами порадовали горожан президент Федерации воздухоплавательного спорта, именитый спортсмен-аэронавт Иван Меняйло на аэростате «Зигзаг» и другие участники, которые сделали хорошие попытки попасть в цель.

Несколько аэронавтов, в том числе пилотессы, не сумели подлететь близко к реке, но также были встречены громкими аплодисментами. Ряд пилотов пролетели в районе крепости уже после закрытия цели, которую в итоге никто не смог поразить. Несмотря на это, судейская коллегия не оставила без внимания лучшие усилия участников. Дмитрию Димакову из республики Марий Эл, который почти попал в мишень во время полета на аэростате «Феникс», вручили поощрительный приз, а Ивана Меняйло отметили за находчивость.

Сливаясь с ветром

Ранним утром 15 июня стих ветер, который помешал спортсменам достичь цели накануне, и аэронавты отправились в финальный спортивный полет 29-й международной встречи воздухоплавателей. Старт состоялся на рассвете в районе деревни Сидоровщина. Под лучами восходящего солнца взмыли в небо десятки воздушных шаров, на одном из них полетела корреспондент Псковской Ленты Новостей Александра Мошина. Ей выпала честь стартовать на аэростате «ТОП» под управлением пилота из Республики Алтай Вячеслава Явцева, для которого визит на встречу в Великие Луки был дебютным.

«Сразу после предполётного брифинга в спортивном комплексе «Стрелец» мы с командой загрузились в УАЗик и поехали на точку, которая находилась в поле за пределами Великих Лук. Команда приступила к подготовке аэростата. Сначала собирали корзину, затем растягивали оболочку. После корзину уложили на бок и прикрепили к ней пока ещё спущенный шар. После того, как конструкция была соединена, команда установила два вентилятора, начался процесс надувания аэростата. Буквально за 20-25 минут шар был готов ко взлёту», - вспоминает наша коллега.

Это был её первый полет, но Александра уверяет: страшно не было от слова совсем. По её словам, аэростат поднялся на высоту примерно 300 метров.

«Ветер на высоте не чувствовался. Как сказал Вячеслав, это из-за того, что мы двигались в потоке ветра, сливаясь с ним. Полет длился прилично, возможно, минут 20, может даже 30. Мы пролетели над Великими Луками и приземлились в точке, противоположной месту взлёта, в деревне Булынино. Время в воздухе пробежало незаметно. Виды, которые открываются с этой высоты, невозможно описать словами. Мне кажется нигде, кроме как на аэростате, такого не увидишь. Когда взлетаешь на самолёте и смотришь на маленькие домики через иллюминатор, ощущения вообще другие. К тому же, наш взлет совпал с рассветом, что придало полёту ещё большее наслаждение», - поделилась впечатлениями Александра Мошина.

Она заметила, что команда из Республики Алтай очень располагает к себе: с первых минут знакомства с ними чувствовалось, что люди «горят» своим делом, каждый знает, за что отвечает, команда работает слаженно, быстро и качественно. В процессе полёта пилоту помогала штурман Юлия Дерягина, самому младшему члену команды Матвею Кудрявцеву 19 лет.

«Вячеслав рассказал, что летать начал только полгода назад, до этого он принимал участие в специальной военной операции на Украине. В декабре был комиссован по ранению.

Честно, я была удивлена, что он так мало летает, поскольку полет прошёл без единой задоринки. Но сам Вячеслав объяснил это тем, что много практикуется и совершает полеты чуть ли не каждый день. Роза ветров в Республике Алтай отличается от псковской, она позволяет летать даже зимой. Приземлились мы мягко, я думала, будет сильный удар о землю, но нет, всё было очень спокойно», - добавила журналист.

Вид с высоты

В конце полёта ей рассказали об истории зарождения воздухоплавания и провели обряд «посвящения в графини». Это давняя традиция, корни которой уходят в XVIII век, когда первые шары братьев Монгольфье поднялись в воздух. Сегодня каждый человек, впервые совершивший полёт на аэростате, получает «графский титул» и в «пользование» землю, которую удалось облететь — но только на время полёта. В посвящении задействуют три стихии, с помощью которых летают аэростаты: земля, огонь и воздух.

Шуточную церемонию обычно проводит пилот. «Ложишься на сумку с шаром. Подгоняют вентилятор, которым надували оболочку, немного капают водой, капли от которой разлетаются — воздух. Затем немного посыпают травой и землёй, после берут пару волосинок и подпаливают - огонь», - описала процесс Александра Мошина.

Летать новоиспечённой «графине» понравилось, и, конечно, она хочет ещё. В следующем году журналист планирует вновь приехать на встречу в Великие Луки, как и команда из Республики Алтай, которую ждут новые соревнования по воздухоплаванию.

До новых встреч!

15 июня в Великолукском драматическом театре состоялась торжественная церемония закрытия 29-й международной встречи воздухоплавателей, в ходе которой были названы имена спортсменов, показавших лучшие результаты. На их оценку у судейской коллегии ушло немало времени. Борьба за результат иногда ведется не только в небе, но и за столом, констатировал Евгений Чубаров, главный судья 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Новым чемпионом России по итогам прошедших соревнований стал Олег Снетков из Тулы. Второе место занял Иван Меняйло из Москвы, третье - Дмитрий Кузьминых из Московской области. Борьба была весьма напряжённой, о чём свидетельствует небольшой перевес в очках. И тем более ценной является победа. Для Олега Снеткова это уже второй титул Чемпиона России.

«Смотря на турнирную таблицу, понимаешь, что уровень воздухоплавания очень сильно вырос за последние годы, и разница между призовыми и остальными местами совсем небольшая. Это большой стимул для дальнейшего развития», - заметил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев, приветствуя собравшихся. Он пожелал спортсменам с каждым годом улучшать результаты и мастерство, в том числе для того, чтобы великолучане и туристы всегда могли любоваться полетами, которые многих вдохновляют на добрые дела.

Затем Андрей Беляев вручил награды победителям 20-го Кубка города Великие Луки, который проводился среди местных пилотов. Победителем стал Сергей Никитин, второе и третье места получили Владимир Богданов и Андрей Чижов соответственно.

Также в рамках церемонии чествовали лучших пилотесс. Победу в 18-м Кубке княгини Ольги одержала Наталья Иванова. Второе место заняла Диана Насонова, третье — Марина Маврина.

Победителем 17-го Кубка Дружбы стал Олег Снетков, вторым — Иван Меняйло, Дмитрий Кузьминых. В тройку лидеров чемпионата Псковской области вошли великолучане: первое место завоевал Сергей Никитин, второе - Владимир Богданов, третье - Евгений Кравченко.

Заключительным стало награждение сборных команд. Дипломом первой степени была отмечена сборная команда Московской области, второй — Тульской области, третьей — Рязанской.

В этот день в истории встреч и чемпионатов появились имена новых победителей, но настоящими покорителями неба можно назвать всех воздухоплавателей, подчеркнул заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев. В своём выступлении он напомнил, что город на Ловати вот уже почти 30 лет является местом проведения международной встречи воздухоплавателей и в юбилейный раз принял наиболее престижное соревнование аэронавтов страны.

«За это время небо Великих Лук стало поистине родным для десятков воздухоплавателей из разных регионов России и наших друзей из-за рубежа. Руководство Великих Лук совместно с оргкомитетом международной встречи воздухоплавателей при поддержке областной власти и, конечно, спонсоров мероприятия проводит большую работу для того, чтобы вы могли максимально показать свое мастерство в великолукском небе. Великие Луки всегда ждут вас, наше небо для вас открыто, до новых встреч!» - обратился к аэронавтам Сергей Гусев.

Всем городом воздухоплавателей провожали поздним вечером на площади Александра Матросова, Насладиться завораживающим зрелищем традиционного свечения аэростатов пришли две тысячи великолучан и гостей города. В наступивших сумерках воздушные шары озарились огнём горелок, оставив в сердцах великолучан тепло, которое обязательно сохранится до юбилейной встречи в следующем году.

«Благодарю всех пилотов за зрелищные полёты, а организаторов — за высокий уровень проведения соревнований. Великие Луки вновь подтвердили свой статус города, где воздухоплавание — больше, чем спорт» - написал по итогам мероприятия глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Журналисты Псковской Ленты Новостей лично убедились, что это действительно так: встреча воздухоплавателей — не просто спортивное мероприятие, а настоящий праздник. Душевный, тёплый, яркий, запоминающийся и неповторимый. Ждём новых встреч под куполами воздушных шаров!

Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Ульяна Лаблюк, фото ПЛН и пресс-центра 29-й международной встречи воздухоплавателей